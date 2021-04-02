Порье подтвердил, что отказался от титульника с Оливейрой ради третьего боя с Конором
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье подтвердил, что отказался от титульной встречи ради третьего боя с Конором Макгрегором, о чём ранее говорил президент промоушена Дана Уайт.
Один из подписчиков американца в «Твиттере» поинтересовался, отказался ли Порье от встречи с Чендлером.
«Ты отказался от встречи с Чендлером. Знаешь, что он побьёт и тебя, и Конора Макгрегора», — написал пользователь Сети.
Порье отреагировал на это сообщение.
«Нет, тупица. Я отказался от встречи с Оливейрой», — написал Дастин.
Напомним, UFC готовит третью встречу Конора Макгрегора и Дастина Порье на лето 2021 года. Что касается титульного боя в лёгком весе, то за вакантный пояс подерутся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.
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