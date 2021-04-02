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Хабиб — Усману Нурмагомедову: просто зайди туда и сделай всё по красоте

Хабиб — Усману Нурмагомедову: просто зайди туда и сделай всё по красоте
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи своему двоюродному брату Усману Нурмагомедову перед дебютом в Bellator.

«Братишка, просто зайди туда и сделай всё по красоте. Подготовка была отличной и долгой, надеемся только на победу», — написал Хабиб.

Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В его карде выступит Усман Нурмагомедов. Соперником дебютанта лиги станет Майк Хэмел. Главным событием турнира станет полуфинальный поединок Гран-при полулёгкого веса, в котором Патрисиу Фрейре померится силами с Эммануэлем Санчесом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Bellator 255.

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