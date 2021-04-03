Магомедов победил Гамильтона на турнире Bellator 255

В ночь со 2 на 3 апреля мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) идёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В рамках предварительного карда россиянина Магомед Магомедов встретился с представителем США Си-Джеем Гамильтоном.

Досрочную победу в бою техническим нокаутом во втором раунде одержал Магомед Магомедов. Для россиянина эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах при одном поражении.

Ранее россиянин Халид Муртазалиев единогласным решением победил бразильца Фабио Агуайара.

В главном событии вечера сразятся чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре и претендент на пояс Эммануэль Санчес. Также в основном карде выступит россиянин Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который сразится с Майком Хэмелом.