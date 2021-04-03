Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Магомедов победил Гамильтона на турнире Bellator 255

Магомедов победил Гамильтона на турнире Bellator 255
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь со 2 на 3 апреля мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) идёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В рамках предварительного карда россиянина Магомед Магомедов встретился с представителем США Си-Джеем Гамильтоном.

Досрочную победу в бою техническим нокаутом во втором раунде одержал Магомед Магомедов. Для россиянина эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах при одном поражении.

Ранее россиянин Халид Муртазалиев единогласным решением победил бразильца Фабио Агуайара.

В главном событии вечера сразятся чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре и претендент на пояс Эммануэль Санчес. Также в основном карде выступит россиянин Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который сразится с Майком Хэмелом.

Bellator 2021. Bellator 255, Анкасвилл, США
Си-Джей Гамильтон - Магомед Магомедов (W)
03 апреля 2021, суббота. 03:10 МСК
Магомед Магомедов
Окончено
SUB
Си-Джей Гамильтон
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021