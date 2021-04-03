Усман Нурмагомедов победил в первом бою в Bellator единогласным решением

В ночь со 2 на 3 апреля мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) идёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 255.

В рамках основного карда россиянин Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в дебютном бою в Bellator победил американца Майка Хэмела единогласным решением судей. Бой продлился все три раунда и завершился со счётом 29-28, 30-27, 30-27.

В главном событии вечера сразятся чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре и претендент на пояс Эммануэль Санчес. В со-главном бою турнира сойдутся Нейман Грейси и Джейсон Джексон.

Ранее в рамках предварительного карда россиянин Магомед Магомедов встретился с представителем США Си-Джеем Гамильтоном. Досрочную победу в бою техническим нокаутом во втором раунде одержал Магомедов. Для россиянина эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах при одном поражении. Другой россиянин Халид Муртазалиев единогласным решением победил бразильца Фабио Агуайара.