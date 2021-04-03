Усман Нурмагомедов написал свой первый пост после дебютной победы в Bellator

Боец Bellator Усман Нурмагомедов поблагодарил свою команду за поддержку, которая ему оказывалась в преддверии дебюта в американском промоушене.
«Идти к своей цели, или стоять на месте и жаловаться, что у тебя что то не получается — выбор всегда за тобой. Слава богу, что у меня такая команда, которая помогает мне во всём и ментально, и физически. Я очень благодарен за это всевышнему. Большое спасибо всем, кто переживал и болел. Очень рад что получилось оправдать ваши ожидания», — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост доступен на странице бойца в «Инстаграме».
Напомним, в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В его ходе Усман Нурмагомедов решением судей победил Майка Хэмила.
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