Усман Нурмагомедов написал свой первый пост после дебютной победы в Bellator

Боец Bellator Усман Нурмагомедов поблагодарил свою команду за поддержку, которая ему оказывалась в преддверии дебюта в американском промоушене.

«Идти к своей цели, или стоять на месте и жаловаться, что у тебя что то не получается — выбор всегда за тобой. Слава богу, что у меня такая команда, которая помогает мне во всём и ментально, и физически. Я очень благодарен за это всевышнему. Большое спасибо всем, кто переживал и болел. Очень рад что получилось оправдать ваши ожидания», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице бойца в «Инстаграме».

Напомним, в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В его ходе Усман Нурмагомедов решением судей победил Майка Хэмила.