Волкановски и Ортега станут тренерами в новом сезоне TUF
Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски и претендент на титул в этом дивизионе Брайан Ортега станут тренерами команд в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter, сообщает ESPN MMA в «Инстаграме».
The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу американского производства, суть которого заключается в том, что известные бойцы лиги выступают в качестве тренеров своих команд. Члены команд проводят в ходе TUF поединки. В последнем турнире сезона зачастую дерутся сами тренеры команд.
Проект TUF был запущен в 2005 году. С тех пор лига провела 27 сезонов.
Волкановски и Ортега должны были провести поединок на предыдущем турнире UFC, 27 марта 2021 года. Но Александер заразился коронавирусом, в связи с чем бой пришлось перенести.
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