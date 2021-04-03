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Волкановски и Ортега станут тренерами в новом сезоне TUF

Волкановски и Ортега станут тренерами в новом сезоне TUF
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски и претендент на титул в этом дивизионе Брайан Ортега станут тренерами команд в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter, сообщает ESPN MMA в «Инстаграме».

The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу американского производства, суть которого заключается в том, что известные бойцы лиги выступают в качестве тренеров своих команд. Члены команд проводят в ходе TUF поединки. В последнем турнире сезона зачастую дерутся сами тренеры команд.

Проект TUF был запущен в 2005 году. С тех пор лига провела 27 сезонов.

Волкановски и Ортега должны были провести поединок на предыдущем турнире UFC, 27 марта 2021 года. Но Александер заразился коронавирусом, в связи с чем бой пришлось перенести.

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