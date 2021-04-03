Крис Жустину Сайборг встретится с Лесли Смит

Чемпионка Bellator в полулёгком весе Крис Жустину Сайборг проведёт следующий поединок с Лесли Смит, сообщает пресс-служба Bellator на странице в «Твиттере».
Схватка состоится 21 мая на турнире Bellator 259. Для Сайборг это будет уже вторая защита титула в Bellator.
В прошлом Сайборг и Смит уже встречались. 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Та схватка прошла в промежуточном весе и завершилась победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.
Напомним, что Сайборг последний раз появлялась в клетке в октябре 2020 года на турнире Bellator 249. Тогда бразильянка во втором раунде удушающим приёмом победила Арлин Бленкоу. Что касается Смит, она последний раз выступала в сентябре 2020 года. Тогда она победила Аманду Белл.
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