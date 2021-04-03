Усман Нурмагомедов рассказал, какой совет от Хабиба был самым важным перед боем в Bellator

Боец Bellator Усман Нурмагомедов рассказал, какой совет своего двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова стал для него самым важным перед дебютом в американском промоушене.

«Присутствие в углу Хабиба и Умара мотивировало, но в то же время создавало давление. Какой совет Хабиба перед боем стал самым важным? Расслабиться. Расслабиться и делать то, что я делаю всегда. Он сказал, что здесь всё то же самое, что и на тренировках, только здесь ещё есть другие люди», — сказал Усман Нурмагомедов на пресс-конференции после завершения своего поединка.

Напомним, в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В его ходе Усман Нурмагомедов решением судей победил Майка Хэмила.