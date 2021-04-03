Чимаев: всё, что у вас есть — поражения. Я — непобеждённый чемпион

Боец UFC Хамзат Чимаев решил напомнить о себе, разместив пост в «Инстаграме». Судя по всему, спортсмен обратился к соперникам, дав понять, что в скором времени он намерен стать чемпионом лиги.
«Всё, что у вас есть — поражения. Я — непобеждённый. Чемпион здесь я», — написал Чимаев.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».
Напомним, по итогам 2020 года Чимаев был признан «Открытием года» в UFC. Спортсмен одержал 3 победы за 66 дней и пропустил всего 2 удара за 3 поединка. В 2021 году Хамзат перенёс коронавирус, а после столкнулся с осложнениями после болезни. Из-за этого у Чимаева сорвался поединок с Леоном Эдвардсом. В какой-то момент боец объявил о завершении карьеры. Но президент UFC Дана Уайт и глава Чечни Рамзан Кадыров по отдельности друг от друга убедили Хамзата правильно восстановиться и продолжить выступления.
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