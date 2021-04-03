Трояновский намекнул на завершение карьеры после поражения от боксёра с пятью победами

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский сказал, что подумает о целесообразности продолжения карьеры после поражения на турнире в Москве от Валерия Оганисяна, который проводил лишь пятый поединок на профессиональном ринге.

«Недоволен результатом – проиграл. Признаюсь, что в середине боя было тяжело. Я больше проиграл функционально. Когда нет сил, то все планы рушатся. Оганисян – хороший боксёр. У него всё впереди, а у меня, думаю, нет. Сейчас хочу отдохнуть, а потом принять решение. Пока не хочу ничего говорить. Мне нужен месяц или два для принятия решения, к этому необходимо подойти здраво. Но сначала надо отдохнуть», — приводит слова Трояновского официальный сайт Федерации бокса России.

Трояновский и Оганисян провели поединок вчера, 2 апреля. На том же вечере бокса выступил и Алексей Папин. Боксёр первого тяжёлого веса уже в первом раунде нокаутировал Вацлава Пейсара из Чехии.