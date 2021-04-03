«Вы увидите, кто такой Макгрегор». Конор подтвердил бой с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вслед за бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье подтвердил, что их третий бой пройдёт 10 июля.

«Бой забронирован. 10 июля вы увидите, кто такой Макгрегор. Внёс коррективы и полностью уничтожу», — написал ирландец на своей странице в «Твиттере».

Схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье возглавит турнир UFC 264. Напомним, первая встреча бойцов состоялась ещё в 2014 году. Тогда ирландец нокаутировал соперника уже в первом раунде. Второй поединок Макгрегор — Порье прошёл в январе 2021 года. На этот раз победу одержал Порье, нокаутировав соперника во втором раунде.

Ранее стало известно, что Дастин отказался от титульного боя ради трилогии с Макгрегором.