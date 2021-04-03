Папин ожидает, что бой за титул чемпиона мира станет его следующим поединком

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Алексей Папин прокомментировал досрочную победу над Вацлавом Пейсаром на турнире в Москве, а также добавил, что уже в следующей схватке рассчитывает сразиться за титул чемпиона мира с Илунгой Макабу.
«Выступлением доволен. Я сделал всё, что нужно для достижения результата. Не пропустил удары, сохранил чистым лицо. Когда я смотрел бой Пейсара с Дмитрием Кудряшовым, не думал, что победа достанется мне так легко.
Не думаю, что будут ещё какие-то поединки до титульной встречи. Надеюсь на это. Теперь главное – сохранить этот боевой настрой и встретиться с Макабу. Но пока нет информации, когда состоится чемпионский бой», — приводит слова Папина официальный сайт Федерации бокса России.
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