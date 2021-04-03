Гилберт Бёрнс вернётся в октагон на турнире, который возглавит бой Макгрегор — Порье

Бразильский боец ММА Гилберт Бёрнс проведёт очередной бой 10 июля на турнире UFC 264, сообщает MMA Insight. Соперником Бёрнса станет Стивен Томпсон.
Бёрнс проведёт первый поединок после поражения в титульном бое с Камару Усманом. Бой состоялся 13 февраля в Лас-Вегасе. Усман одержал победу техническим нокаутом и защитил титул чемпиона в полусредней весовой категории.
Для Бёрнса это поражение стало первым после шести побед подряд. Что касается Томпсона, то он провёл лишь два поединка за два последних года. Но в обоих случаях он одержал победы. Томпсон победил Висенте Луке и Джеффа Нила. В настоящее время Томпсон занимает пятое место в рейтинге UFC, а Бёрнс — второе.
Турнир UFC 264 возглавит третий бой американца Дастина Порье и ирландца Конора Макгрегора.
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