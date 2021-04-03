Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Александр Волков и Сириль Ган могут провести бой на турнире UFC 26 июня

Александр Волков и Сириль Ган могут провести бой на турнире UFC 26 июня
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец-тяжеловес Александр Волков может провести поединок с французом Сирилем Ганом. Как сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото, бой может состояться на турнире UFC Fight Night 26 июня 2021 года.

Последним соперником Волкова был Алистар Оверим из Нидерландов. Россиянин одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. В свою очередь Ган победил Жаирзиньо Розенструйка решением судей.

Вероятно, победитель боя Волков — Ган сможет претендовать на титульный поединок. В настоящее время титул в тяжёлом весе в UFC принадлежит Фрэнсису Нганну. Он ранее нанёс поражение экс-чемпиону организации Стипе Миочичу, завоевав титул.

Волков после победы в поединке с Оверимом говорил, что может получить титульный бой в случае ещё одной победы в UFC.

Волков: я знаю, как победить Нганну
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021