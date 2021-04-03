Александр Волков и Сириль Ган могут провести бой на турнире UFC 26 июня

Российский боец-тяжеловес Александр Волков может провести поединок с французом Сирилем Ганом. Как сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото, бой может состояться на турнире UFC Fight Night 26 июня 2021 года.

Последним соперником Волкова был Алистар Оверим из Нидерландов. Россиянин одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. В свою очередь Ган победил Жаирзиньо Розенструйка решением судей.

Вероятно, победитель боя Волков — Ган сможет претендовать на титульный поединок. В настоящее время титул в тяжёлом весе в UFC принадлежит Фрэнсису Нганну. Он ранее нанёс поражение экс-чемпиону организации Стипе Миочичу, завоевав титул.

Волков после победы в поединке с Оверимом говорил, что может получить титульный бой в случае ещё одной победы в UFC.