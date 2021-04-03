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Волкановски и Ортега будут тренерами на шоу The Ultimate Fighter

Волкановски и Ортега будут тренерами на шоу The Ultimate Fighter
Бокс/ММА / UFC 0
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Бойцы ММА Алекс Волкановски и Брайан Ортега предстанут в необычной роли. Они будут тренерами на шоу The Ultimate Fighter, сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото.

Волкановски должен был защищать титул в полулёгком весе в UFC в поединке с Ортегой. Ожидалось, что соперники проведут поединок на турнире UFC 260. Но его в итоге перенесли из-за пандемии коронавируса.

Вероятно, теперь ожидаемый бой вновь будет отложен на длительный срок.

Пока неизвестно, когда стартует новый сезон телешоу. Но, видимо, поединок Ортеги и Волкановского станет окончанием сезона шоу.

Последний сезон The Ultimate Fighter проходил в 2018 году. Тогда тренерами были Роберт Уиттакер и Келвин Гастелум. Они должны были провести поединок в концовке сезона на UFC 234, но Уиттакер в последний момент снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

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