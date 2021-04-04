Макки – о предстоящем бое с Фрейре: это то, чего мы все ждали, бежать некуда

Боец Bellator и финалист Гран-при в лёгком весе Эй Джей Макки высказался по поводу предстоящего боя в полулёгком весе против бразильца Патрисио Фрейре.

«Посмотри мне в глаза, и ты увидишь, что это мой мир. Ты просто сейчас в нём. Это то, чего мы все ждали, бежать некуда», – написал Макки в своём аккаунте в «Инстаграме».

Напомним, в ночь со 2 на 3 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В главном событии вечера сразились чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре и претендент на пояс Эммануэль Санчес. Фрейре применил к Санчесу удушающий приём в первом раунде, заставив соперника отключиться.

«Он – не имеющий поражений, талант, а я – чемпион! Это интересный бой, но я знаю каким будет результат. Он очень хорош, молод, но ему нужно пройти всё, возможно попробовать вкус поражения. Я с удовольствием помогу ему в этом. Для него это первый титульный бой, он понимает, что я очень опасен и силён. Он откровенно боится меня», – заявил Фрейре перед боем с Макки.