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Сехудо — Стерлингу: противно смотреть, как ты притворялся ради титула, обладатель «Оскара»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо и действующий чемпион в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг устроили перепалку в «Твиттере».

Стерлинг сделал выпад первым, прокомментировав фотографию, которую опубликовал Сехудо: «У тебя что-то в зубах застряло, бывший чемпион».

«Было слегка противно смотреть, как ты притворялся ради титула, обладатель «Оскара», — ответил Сехудо.

«Я учился у лучших, «чемпион», — продолжил Стерлинг.

«Я бы ответил на это, но ты изобразишь сотрясение мозга», — написал Сехудо.

Напомним, Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг встретились на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин лидировал по очкам, но в четвёртом отрезке нанёс запрещённый удар. В результате Петра дисквалифицировали, а его соперник получил звание чемпиона. В UFC обещают организовать реванш бойцов в скором времени.