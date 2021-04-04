Сехудо — Стерлингу: противно смотреть, как ты притворялся ради титула, обладатель «Оскара»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо и действующий чемпион в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг устроили перепалку в «Твиттере».
Стерлинг сделал выпад первым, прокомментировав фотографию, которую опубликовал Сехудо: «У тебя что-то в зубах застряло, бывший чемпион».
«Было слегка противно смотреть, как ты притворялся ради титула, обладатель «Оскара», — ответил Сехудо.
«Я учился у лучших, «чемпион», — продолжил Стерлинг.
«Я бы ответил на это, но ты изобразишь сотрясение мозга», — написал Сехудо.
Напомним, Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг встретились на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин лидировал по очкам, но в четвёртом отрезке нанёс запрещённый удар. В результате Петра дисквалифицировали, а его соперник получил звание чемпиона. В UFC обещают организовать реванш бойцов в скором времени.
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