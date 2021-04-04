Экс-чемпион мира по боксу в двух дивизионах Фрэмптон завершил карьеру

Бывший чемпион мира в двух дивизионах британец Карл Фрэмптон завершил карьеру после поражения от чемпиона WBO Джамеля Херринга. Боксёрский вечер проходил в Дубае (ОАЭ), Херринг нокаутировал соперника в шестом раунде и защитил чемпионский титул.

«Перед боем я сказал, что завершу карьеру, если проиграю, и это именно то, что я собираюсь сделать. Мои жена и дети слишком многим пожертвовали. Меня не было слишком долго, я пропустил то, как мои собственные дети выросли. Я хочу посвятить свою жизнь семье», — сказал Фрэмптон.

С 2014 по 2016 год Фрэмптон был чемпионом во втором легчайшем весе по версиям WBA и IBF, в 2016 и 2017 годах — чемпионом по версии WBA в полулёгком весе. Всего на счету британца 28 побед и три поражения.