Тиму Цзю предложили $ 1 млн за бой с Майклом Зерафой

Тиму Цзю, сыну бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, был предложен $ 1 млн за бой с Майклом Зерафой, сообщает Boxing Scene.

«Мне надоело видеть, как Тим оправдывается и избегает крупнейшего для Австралии боя с Майклом Зерафой.



Тим — хороший боец, но он только что дрался с 36-летним Хоганом, потерпевшим второе поражение подряд. К тому же, во время подготовки к бою он получил серьёзную травму и собирался сняться.



Не хочу дискредитировать Тима, но он никогда не встречался с таким соперником, как Майкл Зерафа, который находится в расцвете сил и бился с лучшими в мире. Он не такой, как предыдущие оппоненты Тима, которые никогда не станут чемпионами мира.



Разговоры о чемпионском титуле Тима весьма причудливы, так почему бы не сразиться с лучшими в Австралии? Если Тим думает, что он уровнем выше, то пусть проведёт бой, и ему с лёгкостью заплатят», — сказал промоутер Зерафы.