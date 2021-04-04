«Это дерьмо меня задолбало». Волкановски рассказал, как перенёс коронавирус

Действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал, как перенёс коронавирус.

«Коронавирус — это не шутки, парни. Сейчас всё хорошо, но это дерьмо меня задолбало», — написал Волкановски на своей странице в «Твиттере».

Волкановски и претендент на титул в полулёгком дивизионе Брайан Ортега должны были провести поединок на предыдущем турнире UFC, 27 марта 2021 года. Однако Александр заразился коронавирусом, в связи с чем бой пришлось перенести.

Волкановски и Ортега станут тренерами команд в новом сезоне The Ultimate Fighter — спортивного реалити-шоу американского производства, суть которого заключается в том, что известные бойцы лиги выступают в качестве тренеров своих команд. Члены команд в ходе TUF проводят поединки. В последнем турнире сезона зачастую дерутся сами тренеры команд.