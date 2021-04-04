Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дос Аньос: подраться с Гэтжи? Я в деле, пришлите мне контракт

Дос Аньос: подраться с Гэтжи? Я в деле, пришлите мне контракт
Бокс/ММА / UFC 0

Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что готов провести бой с Джастином Гэтжи.

«Все из топ-5 избегают Джастина», — написал на своей странице в «Твиттере» менеджер Гэтжи Али Абдель-Азиз.

«Знаешь доступный вариант с самым высоким рейтингом? Я в деле. Пришли мне контракт», — ответил дос Аньос.

Напомним, 32-летний Джастин Гэтжи провёл последний поединок в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил российскому бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Сообщалось, что Гэтжи может либо стать резервистом в третьем поединке Конора Макгрегора и Дастина Порье, либо стать участником соглавного боя на соответствующем турнире.

Президент UFC назвал два варианта следующего боя Гэтжи
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021