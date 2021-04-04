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Тренер Джонса: не понимаю, почему бы не заплатить Джону $ 50 млн за бой с Нганну

Тренер Джонса: не понимаю, почему бы не заплатить Джону $ 50 млн за бой с Нганну
Бокс/ММА / UFC 0

Майк Винкельджон, тренер бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории Джона Джонса высказался о возможном бое подопечного с действующим чемпионом тяжёлого дивизиона Фрэнсисом Нганну. Джонс неоднократно заявлял, что хочет получить внушительную сумму за этот поединок.

«Я думаю, что этот бой может быть таким же большим, как некоторые бои Мэйвезера. Сколько получал Флойд Мейвезер? По 100 миллионов? Я не знаю. Но Джон должен разделить с UFC доход с просмотров.

Не понимаю, почему бы не заплатить за этот бой 50 миллионов. Думаю, UFC нужно сделать шаг вперёд. Им нужна такая суперзвезда, как Джон Джонс. Какое-то время ей был Конор Макгрегор, но сейчас он уже не тот. В конце концов такие знаменитые имена и делают деньги UFC», — приводит слова MMA Fighting.

Джон Джонс: я хочу приличную сумму за бой с Нганну, чтобы не чувствовать себя дураком
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