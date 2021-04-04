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25-летний кикбоксёр погиб на турнире в Эквадоре после пропущенного хай-кика

25-летний кикбоксёр погиб на турнире в Эквадоре после пропущенного хай-кика
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

В Эквадоре прошёл турнир по кикбоксингу. Один из поединков завершился трагедией. 25-летний боец Йоэль Кахускаи на старте встречи пропустил от соперника хай-кик и оказался в глубоком нокауте. Отметим, что от тяжёлых травм Кахускаи даже не спас шлем, в котором, как полагалось по регламенту, он и выступал.

В рингсайде не оказалось парамедиков, тем не менее, ему пытались оказать первую помощь. После Йоэль был срочно доставлен в больницу. Врачи диагностировали у спортсмена кровоизлияние в мозг. Невзирая на предпринимаемые усилия и реанимационные мероприятия, спасти жизнь молодого бойца не удалось, сообщает BJ Penn.

Видео рокового момента поединка можно посмотреть на странице Альберто Астудильо в «Твиттере».

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