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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Фрэмптон объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Фрэмптон объявил о завершении карьеры
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон объявил о завершении карьеры. 34-летний североирландец решился на такой шаг после досрочного поражения от Джамела Херринга, которое он потерпел вчера, 3 апреля, на вечере бокса в ОАЭ.

«Я говорил до поединка с Херрингом, что если проиграю, то завершу карьеру. Это именно то, что я и делаю сейчас. Хочу посвятить себя семье. Карьера была хорошей. Были и плохие времена, но сейчас я просто хочу побыть дома с моей прекрасной женой и ребятишками. Вот и всё. Я проиграл лучшему. Мне было сложно биться с Херрингом», — приводит слова Фрэмптона Boxingnews24.

За годы профессиональной карьеры Фрэмптон побеждал таких соперников, как Нонито Донэйр, Лео Санта Крус, Скотт Куигг и других.

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