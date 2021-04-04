Тяжеловес Романов следующий бой в UFC проведёт с Эспино
Молдавский тяжеловес Александр Романов узнал дату следующего поединка. Боец выйдет в октагон 17 апреля на турнире UFC Вегас 24. Его соперником станет Хуан Эспино из Испании, сообщает MMA Fighting.
Романов дебютировал в UFC в 2020 году. В американском промоушене он успел принять участие в двух поединках, победив в обоих случаях. Последний раз он бился в ноябре 2020 года, досрочно победив Марко Рожерио да Лиму.
Что касается Эспино, он в UFC провёл два поединка. Последний раз он дрался в сентябре 2020 года на турнире UFC 253. В андеркарде у Исраэля Адесаньи и Пауло Косты Хуан встретился с Джеффом Хьюзом и победил его удушающим приёмом.
Напомним, что главным событием турнира 17 апреля станет схватка Роберта Уиттакера с Келвином Гастелумом.
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