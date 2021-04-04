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Майк Тайсон дал прогноз на поединок Фьюри — Джошуа

Майк Тайсон дал прогноз на поединок Фьюри — Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон считает, что чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа столкнётся с серьёзными проблемами в объединительном поединке с Тайсоном Фьюри и не совладает со скоростью противника.

«Вы знаете, мне нравится этот чёртов Джошуа. Но, думаю, что Фьюри неуловим. Джошуа не сможет его ударить. Мы же будем честны? Мне нравится Энтони. Возможно, его удар даже тяжелее, чем у Уайлдера, но он не быстрее Деонтея. Если он уступает в скорости Уайлдеру, то он не сможет достать Фьюри. Это то, что я вижу. Если Фьюри уходил от ударов Уайлдера, значит у Джошуа огромные проблемы», — приводит слова американца BoxingScene.

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