Чендлер: Макгрегор — икона ММА. Хочу подраться с ним в декабре

Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер, который 15 мая будет оспаривать титул чемпиона UFC в лёгком весе в бою с Чарльзом Оливейрой, рассказал о своём отношении к экс-чемпиону лиги в двух весовых категориях Конору Макгрегору. По словам американца, Конор — икона смешанных единоборств. Чендлер признался, что первую защиту титула хотел бы провести против него.

«Послушайте, вы можете говорить о Коноре всё, что угодно. Но этот мужик — икона смешанных единоборств. Я говорю не о нынешнем времени. Он стал таким давно и будет таки в обозримом будущем. Мне нравится вариант, при котором он победит Порье, после чего я поставлю на кон в бою с ним титул чемпиона.

Хотел бы, чтобы это случилось в ноябре или декабре. Хочу рано или поздно разделить октагон с Макгрегором. Посмотрим, как всё сложится после того, как я побью Оливейру", — приводит слова Чендлера BJ Penn…