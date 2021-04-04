Чендлер: Макгрегор — икона ММА. Хочу подраться с ним в декабре

Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер, который 15 мая будет оспаривать титул чемпиона UFC в лёгком весе в бою с Чарльзом Оливейрой, рассказал о своём отношении к экс-чемпиону лиги в двух весовых категориях Конору Макгрегору. По словам американца, Конор — икона смешанных единоборств. Чендлер признался, что первую защиту титула хотел бы провести против него.
«Послушайте, вы можете говорить о Коноре всё, что угодно. Но этот мужик — икона смешанных единоборств. Я говорю не о нынешнем времени. Он стал таким давно и будет таки в обозримом будущем. Мне нравится вариант, при котором он победит Порье, после чего я поставлю на кон в бою с ним титул чемпиона.
Хотел бы, чтобы это случилось в ноябре или декабре. Хочу рано или поздно разделить октагон с Макгрегором. Посмотрим, как всё сложится после того, как я побью Оливейру", — приводит слова Чендлера BJ Penn…
- 4 апреля 2021
-
23:26
-
22:27
-
21:37
-
20:26
-
19:57
-
18:51
-
17:58
-
16:32
-
15:51
-
14:27
-
12:33
-
11:13
-
10:35
-
09:18
-
08:46
-
01:27
- 3 апреля 2021
-
23:15
-
21:31
-
20:26
-
20:06
-
18:10
-
16:41
-
15:52
-
14:52
-
14:38
-
13:39
-
12:16
-
11:33
-
10:58
-
09:13
-
06:28
-
06:07
-
05:24
-
03:26
-
02:50