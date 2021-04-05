Валиев выступит в андеркарде у Волкова, где встретится с Барселосом

Боец UFC Тимур Валиев узнал дату следующего поединка и имя соперника. Россиянин вернётся в октагон 26 июня на турнире UFC Fight Night 191, сообщает MMA Fighting. Его соперником станет Раони Барселос.

Для Валиева этот поединок станет третьим в UFC. Первый он проиграл, но позже встреча с Тревином Джонсом была признана несостоявшейся, так как американец попался на использовании запрещённых препаратов. После он провёл ещё один поединок, победив решением судей Мартина Дэя.

Что касается Барселоса, у него в UFC пять поединков, во всех он победил. В предыдущей схватке Раони справился с Халидом Тахой, до этого он победил Саида Нурмагомедова.

Ожидается, что главным поединком турнира, на котором выступит Валиев, будет схватка Александра Волкова с Сирилем Ганом.