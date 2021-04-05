Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Валиев выступит в андеркарде у Волкова, где встретится с Барселосом

Валиев выступит в андеркарде у Волкова, где встретится с Барселосом
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Тимур Валиев узнал дату следующего поединка и имя соперника. Россиянин вернётся в октагон 26 июня на турнире UFC Fight Night 191, сообщает MMA Fighting. Его соперником станет Раони Барселос.

Для Валиева этот поединок станет третьим в UFC. Первый он проиграл, но позже встреча с Тревином Джонсом была признана несостоявшейся, так как американец попался на использовании запрещённых препаратов. После он провёл ещё один поединок, победив решением судей Мартина Дэя.

Что касается Барселоса, у него в UFC пять поединков, во всех он победил. В предыдущей схватке Раони справился с Халидом Тахой, до этого он победил Саида Нурмагомедова.

Ожидается, что главным поединком турнира, на котором выступит Валиев, будет схватка Александра Волкова с Сирилем Ганом.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021