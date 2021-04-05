Валиев выступит в андеркарде у Волкова, где встретится с Барселосом

Боец UFC Тимур Валиев узнал дату следующего поединка и имя соперника. Россиянин вернётся в октагон 26 июня на турнире UFC Fight Night 191, сообщает MMA Fighting. Его соперником станет Раони Барселос.
Для Валиева этот поединок станет третьим в UFC. Первый он проиграл, но позже встреча с Тревином Джонсом была признана несостоявшейся, так как американец попался на использовании запрещённых препаратов. После он провёл ещё один поединок, победив решением судей Мартина Дэя.
Что касается Барселоса, у него в UFC пять поединков, во всех он победил. В предыдущей схватке Раони справился с Халидом Тахой, до этого он победил Саида Нурмагомедова.
Ожидается, что главным поединком турнира, на котором выступит Валиев, будет схватка Александра Волкова с Сирилем Ганом.
- 5 апреля 2021
-
00:59
- 4 апреля 2021
-
23:26
-
22:27
-
21:37
-
20:26
-
19:57
-
18:51
-
17:58
-
16:32
-
15:51
-
14:27
-
12:33
-
11:13
-
10:35
-
09:18
-
08:46
-
01:27
- 3 апреля 2021
-
23:15
-
21:31
-
20:26
-
20:06
-
18:10
-
16:41
-
15:52
-
14:52
-
14:38
-
13:39
-
12:16
-
11:33
-
10:58
-
09:13
-
06:28
-
06:07
-
05:24
-
03:26