Макгрегор показал варианты дизайна своего именного пояса. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал, как может выглядеть его именной пояс. Ранее ирландец сообщил, что просит UFC создать особый пояс в его честь и разрешить разыграть его в следующем поединке.

Посмотреть соответствующие фотографии можно в «инстаграме» themaclifeofficial, освещающем жизнь Конора Макгрегора.

Ожидается, что следующий поединок Макгрегор проведёт с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, бой запланирован на июль 2021 года.

Это будет третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

