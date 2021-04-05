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Менеджер Волкова назвал условие, при котором тот получит титульный бой в UFC

Менеджер Волкова назвал условие, при котором тот получит титульный бой в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, сразится с обладателем пояса Фрэнсисом Нганну, если победит Сириля Гана. Об этом рассказал менеджер Волкова Иван Банников.

«Александр станет претендентом на титул (в случае победы над Ганом. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Банникова ТАСС.

Ожидается, что Александр Волков и Сириль Ган сразятся на турнире UFC серии Fight Night, который состоится в ночь с 26 на 27 июня мск.

Последним соперником Волкова был представитель Нидерландов Алистар Оверим. Российский спортсмен одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Что касается Гана, то он победил Жаирзиньо Розенструйка решением судей.

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