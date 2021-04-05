Тим Цзю: я хочу проводить бои здесь, в Австралии

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, заявил, что желает проводить поединки в Австралии.

«Что будет дальше, решать моим промоутерам. Но хочется настоящих (боёв за титулы. — Прим. «Чемпионата»). И хочется, чтобы они были здесь, в Австралии», — приводит слова Цзю-младшего BoxingScene.

Напомним, в марте Тим Цзю победил представителя Ирландии Денниса Хогана техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Хогана выбросил полотенце после того, как его соперник провёл апперкот левой снизу в челюсть. Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Тимофей получил возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий Брайану Кастаньо. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом).