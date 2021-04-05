«Я остановил машину и разрыдался». Оливейра — о том, как узнал о титульном бое с Чендлером

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, как узнал, что ему дали титульный бой с бывшим чемпионом Bellator в лёгком весе американцем Майклом Чендлером.
Напомним, Чендлер и Оливейра оспорят вакантный пояс UFC в лёгком весе, который освободил Хабиб Нурмагомедов. Бой состоится на турнире UFC 262 в ночь с 15 на 16 мая мск.
«Отдыхал у родителей на ферме, там плохо ловит связь, мой телефон не работал. Только мобильный отца кое-как принимал вызовы, но говорить всё равно было нельзя.
И тут я увидел, что на телефоне отца огромное количество пропущенных от моего тренера. Мы решили узнать, в чём дело, сели в машину и поехали в ближайшее место, где будет ловить связь. Въехали в зону связи, тут же мне звонит уже мой менеджер: «Поздравляю, сынок. Твоя мечта исполнилась».
Я остановил машину и разрыдался. И со мной плакал мой отец. Удивительное чувство», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.
На счету Чендлера 22 победы и пять поражений в смешанных единоборствах. У Оливейры 30 побед и восемь поражений в MMA.
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