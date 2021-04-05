Фьюри — Джошуа и Усику: здесь есть только один король

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри обратился к ведущим боксёрам дивизиона. Фьюри заявил, что считает себя сильнее всех.

«Здесь есть только один король», — написал он в «Твиттере», тегнув Деонтея Уайлдера, Диллиана Уайта, Энтони Джошуа и Александра Усика, и прикрепил к тексту соответствующее изображение.

Посмотреть изображение можно в «твиттере» Тайсона Фьюри.

Ожидается, что следующий поединок Фьюри проведёт с Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO. Стороны договорились о двух боях: первый станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.