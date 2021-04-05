Умер комментатор бокса Владимир Гендлин

Известный комментатор бокса Владимир Гендлин скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщают «Ведомости».

Сообщается, что 9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт, в тот же день перенёс две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесён коронавирус, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.

Владимир Гендлин родился 26 мая 1936 года в Москве. Поступил на математический факультет Саратовского университета, однако на четвёртом курсе решил прекратить учёбу. Мастер спорта по боксу. На любительском ринге провёл 51 бой (50 побед, одно поражение). После завершения выступлений работал детским тренером на олимпийской базе в Кисловодске. Был президентом клуба «Ред Старз», затем — генеральным менеджером Союза боксёров России.