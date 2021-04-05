Губерниев — о смерти Гендлина: огромная потеря для цеха. Фантастический профессионал

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования близким своего коллеги Владимира Гендлина.

Двукратный лауреат «ТЭФИ» и эксперт по боксу скончался 5 апреля в возрасте 84 лет.



«Если любительский бокс у меня всегда ассоциировался с Саркисянцом, то Гендлин был голосом профессионального бокса. Мы помним период расцвета тяжёлого веса, все трансляции сопровождались его комментарием, сколько статуэток ТЭФИ завоевал. Это огромная потеря для цеха, фантастический профессионал, влюблённый в спорт. Соболезную близким, нам всем его будет не хватать. Он настолько крепко вёл репортажи, досконально разбирался, а мы разбирались вместе с ним», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт, в тот же день перенёс две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесён коронавирус, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.