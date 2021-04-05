Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Источник: Нганну проведёт следующий бой в июне. Его соперником будет не Джонс и не Волков

Источник: Нганну проведёт следующий бой в июне. Его соперником будет не Джонс и не Волков
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну проведёт следующий бой в июне, сообщает инсайдер ESPN Ариэль Хельвани на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, соперником Нганну станет Деррик Льюис. Сообщается, что в UFC не готовы ждать, пока уладятся все разногласия с Джоном Джонсом. Возможно, поединок с Джонсом Нганну проведёт позднее в этом году.

В титульном бою Нганну нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде в главном событии турнира UFC 260. Напомним, впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей.

После боя Джонс неоднократно заявлял о готовности драться с Нганну, однако Джонс запрашивает у UFC внушительную сумму за участие в поединке.

Тренер Джонса: не понимаю, почему бы не заплатить Джону $ 50 млн за бой с Нганну
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021