Источник: Нганну проведёт следующий бой в июне. Его соперником будет не Джонс и не Волков

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну проведёт следующий бой в июне, сообщает инсайдер ESPN Ариэль Хельвани на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, соперником Нганну станет Деррик Льюис. Сообщается, что в UFC не готовы ждать, пока уладятся все разногласия с Джоном Джонсом. Возможно, поединок с Джонсом Нганну проведёт позднее в этом году.

В титульном бою Нганну нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде в главном событии турнира UFC 260. Напомним, впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей.

После боя Джонс неоднократно заявлял о готовности драться с Нганну, однако Джонс запрашивает у UFC внушительную сумму за участие в поединке.