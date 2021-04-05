Источник: Нганну проведёт следующий бой в июне. Его соперником будет не Джонс и не Волков

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну проведёт следующий бой в июне, сообщает инсайдер ESPN Ариэль Хельвани на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, соперником Нганну станет Деррик Льюис. Сообщается, что в UFC не готовы ждать, пока уладятся все разногласия с Джоном Джонсом. Возможно, поединок с Джонсом Нганну проведёт позднее в этом году.
В титульном бою Нганну нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде в главном событии турнира UFC 260. Напомним, впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей.
После боя Джонс неоднократно заявлял о готовности драться с Нганну, однако Джонс запрашивает у UFC внушительную сумму за участие в поединке.
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