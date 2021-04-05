Уткин — о скончавшемся Гендлине: Владимир был вне школ, он был человек бокса

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на известие о смерти именитого комментатора бокса Владимира Гендлина.

«Не стало Владимира Гендлина. На 84-м году ушёл — он прожил большую жизнь. Не вполне счастливую. Не мне судить, да и никому, полагаю, но он хоронил сына Диму. Не скажу, как и почему, но Диму я знал до прихода на ТВ — он был добрый, хороший парень. Проводить Диму к Владимиру прилетали ровно на церемонию братья Кличко. Похоронили как раз неподалёку от Шереметьево. Это был очень горький день.



Владимир был вне школ. Он был человек бокса. Не знаю, может, он кого и копировал, возможно, кто-то был его ориентиром, но… Он был одиночкой. На «Плюс» он просто явился. И дальше невозможно было представить кого-то другого.



Его вообще не интересовал статус. Его интересовал только профессиональный бокс. Он ни разу не поехал комментировать бокс на Олимпиаду. Как-то раз я сам его уговаривал. Ответ был один, всегда один: «Вася, это не бокс».



И никакие ММА он не работал, сторонился. Ну, может, за чем-то я не уследил… Он считал бокс высоким искусством. В то, что не вписывалось в требования — не верил, игнорировал, плевал, не удостаивал своим комментарием. А комментировал по-майоровски. Если не произошло достойного реплики — значит, тишина. Он не боялся паузы, не боялся собраться с мыслями.



Сейчас он ушёл. Наступила пауза. Она может длиться долго. Но поверьте, когда случится достойное комментария… Мы услышим голос Владимира Гендлина. Это будет убийственно точный комментарий», — написал Уткин в своём телеграм-канале.