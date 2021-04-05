В Федерации бокса России прокомментировали известие о смерти Владимира Гендлина

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев прокомментировал известие о смерти известного комментатора бокса Владимира Гендлина.

«Это невосполнимая утрата для всего боксёрского сообщества. Голос Владимира Ильича неразрывно связан с нашим видом спорта, ведь когда он звучит, каждый россиянин с первых слов понимает, что сейчас начнётся бокс! Мы всегда будем помнить его потрясающую работу, Владимир Ильич — это классика комментаторского искусства, он внёс огромный вклад в культуру профессионального бокса. Федерация бокса России скорбит вместе со всей страной. Выражаю искренние соболезнования семье и близким», — приводит слова Щекутьева ТАСС.

9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт, в тот же день перенёс две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесён коронавирус, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.