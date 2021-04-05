«С лучшим полулегковесом в мире». Хабиб показал фото с Забитом Магомедшариповым

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с Забитом Магомедшариповым.

«С лучшим полулегковесом в мире», — написал Нурмагомедов.

Посмотреть фотографию можно на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.