«С лучшим полулегковесом в мире». Хабиб показал фото с Забитом Магомедшариповым
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с Забитом Магомедшариповым.
«С лучшим полулегковесом в мире», — написал Нурмагомедов.
Посмотреть фотографию можно на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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