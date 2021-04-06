Промоутер готов потратить $ 10 млн на проведение титульного боя Тима Цзю в Австралии

Промоутер Джордж Роуз готов потратить $ 10 млн на проведение титульного боя Тимофея Цзю в Австралии.

«Это примерно та цифра; это как раз то, что мы должны сделать, чтобы это произошло. На мой взгляд, титул чемпиона мира должен быть здесь, в Австралии. Это та ситуация, в которой мы находимся, и это то, что нам нужно придумать, чтобы это произошло. Мы хотим титул чемпиона мира, и мы хотим его завоевать в Австралии», — приводит слова Роуза BoxingScene.

Напомним, в марте Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, победил представителя Ирландии Денниса Хогана техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Хогана выбросил полотенце после того, как его соперник провёл апперкот левой снизу в челюсть. Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Тимофей получил возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий Брайану Кастаньо. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом).