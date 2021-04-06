Организаторы надеются, что бой Фьюри — Джошуа состоится в июле

Бой между действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа может состояться в июле. Об этом сообщил Эдди Хирн, промоутер Джошуа.

«Им будет представлено несколько вариантов, где провести бой, и нужно договориться, где это сделать. Дата – июль. На самом деле, я думаю, в конце следующей недели это будет решено. Переговоры продвинулись очень хорошо, мы приближаемся к обеспечению безопасности места проведения боя, и в нужное время всё объявим», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Стороны договорились о двух боях: первый станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.