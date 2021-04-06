Организаторы надеются, что бой Фьюри — Джошуа состоится в июле

Бой между действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа может состояться в июле. Об этом сообщил Эдди Хирн, промоутер Джошуа.
«Им будет представлено несколько вариантов, где провести бой, и нужно договориться, где это сделать. Дата – июль. На самом деле, я думаю, в конце следующей недели это будет решено. Переговоры продвинулись очень хорошо, мы приближаемся к обеспечению безопасности места проведения боя, и в нужное время всё объявим», — приводит слова Хирна BoxingScene.
Стороны договорились о двух боях: первый станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
- 6 апреля 2021
-
03:24
-
03:05
-
00:47
- 5 апреля 2021
-
23:26
-
22:14
-
21:02
-
20:13
-
19:37
-
18:54
-
18:24
-
18:14
-
17:32
-
16:56
-
16:00
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
00:59
- 4 апреля 2021
-
23:26
-
22:27
-
21:37
-
20:26
-
19:57
-
18:51
-
17:58
-
16:32
-
15:51
-
14:27
-
12:33
-
11:13
-
10:35