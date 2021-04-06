Жустину поздравила Нурмагомедова с 4-й победой в Bellator в качестве тренера
Бразильский боец смешанных единоборств, действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Кристиана Жустину поздравила российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с четвёртой победой в Bellator в качестве тренера.
«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с улучшением своего рекорда до 4-0 в качестве главного тренера после Bellator 255 в прошлые выходные! Я предсказываю, что у него будет награда тренера года!», – написала Жустину в своём аккаунте в «Инстаграме».
Напомним, в ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В рамках основного карда двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов в дебютном бою в Bellator победил американца Майка Хэмела единогласным решением судей.
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