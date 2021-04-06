Bellator 256: полный кард турнира с главным боем Бейдер — Мачида

В ночь со 9 на 10 апреля мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 256. В главном событии вечера сразятся Райан Бейдер и Лиоту Мачида, выступающие в полутяжёлой весовой категории. В предварительном карде выступит россиянка Диана Авсарагова, которая сразится с Тарой Графф. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Райан Бейдер — Лиоту Мачида
Лиз Кармуш — Ванесса Порту
Джереми Кеннеди — Адам Борич
Кэт Зингано — Оливия Паркер
Гоити Ямаути — Дэн Морет
Предварительный кард
Далтон Роста — Тони Джонсон
Талита Ногейра — Джессика Борга
Касс Белл — Хорнел Луго
Коди Лоу — Натан Гариб
Джейлон Бейтс — Джеффри Глосснер
Дун Найноа — Айзея Уильям
Диана Авсарагова — Тара Графф
Джон Доума — Уилл Смит
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