Bellator 256: полный кард турнира с главным боем Бейдер — Мачида

В ночь со 9 на 10 апреля мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 256. В главном событии вечера сразятся Райан Бейдер и Лиоту Мачида, выступающие в полутяжёлой весовой категории. В предварительном карде выступит россиянка Диана Авсарагова, которая сразится с Тарой Графф. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Райан Бейдер — Лиоту Мачида

Лиз Кармуш — Ванесса Порту

Джереми Кеннеди — Адам Борич

Кэт Зингано — Оливия Паркер

Гоити Ямаути — Дэн Морет

Предварительный кард

Далтон Роста — Тони Джонсон

Талита Ногейра — Джессика Борга

Касс Белл — Хорнел Луго

Коди Лоу — Натан Гариб

Джейлон Бейтс — Джеффри Глосснер

Дун Найноа — Айзея Уильям

Диана Авсарагова — Тара Графф

Джон Доума — Уилл Смит