Костя Цзю отреагировал на слова Хрюнова о бое Тима в России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал слова промоутера Владимира Хрюнова о возможном поединке Тима Цзю на территории России.
«Хрюнов говорил о возможной организации боя в России? Он хоть что может говорить. Но только я имею право представлять сына в России, поэтому, пока он ко мне не обратится, ничего не будет.
Всё зависит от того, как договорятся. Всё зависит от финансов, которые мы можем предложить здесь. В Австралии есть компания, которая этим занимается. Каждый бой может зарабатывать от телевидения, билетов и рекламы. Но сколько у нас телевидение платит? Как организовывать бой, если ТВ не платит ничего? Проводить бои только с продажей международных прав.
Я этого очень хочу, чтобы Тим провёл бой в России. Это сделать реально, но сложно», — приводит слова Кости Цзю «Рейтинг букмекеров».
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