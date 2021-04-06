Костя Цзю отреагировал на слова Хрюнова о бое Тима в России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал слова промоутера Владимира Хрюнова о возможном поединке Тима Цзю на территории России.

«Хрюнов говорил о возможной организации боя в России? Он хоть что может говорить. Но только я имею право представлять сына в России, поэтому, пока он ко мне не обратится, ничего не будет.

Всё зависит от того, как договорятся. Всё зависит от финансов, которые мы можем предложить здесь. В Австралии есть компания, которая этим занимается. Каждый бой может зарабатывать от телевидения, билетов и рекламы. Но сколько у нас телевидение платит? Как организовывать бой, если ТВ не платит ничего? Проводить бои только с продажей международных прав.

Я этого очень хочу, чтобы Тим провёл бой в России. Это сделать реально, но сложно», — приводит слова Кости Цзю «Рейтинг букмекеров».

