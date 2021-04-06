Чендлер описал Нурмагомедова и Макгрегора двумя фразами

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе, американец Майкл Чендлер поделился мнением об экс-чемпионе UFC в лёгком весе, россиянине Хабибе Нурмагомедове и бывшем чемпионе промоушена в двух весовых категориях, ирландце Коноре Макгрегоре.

«Лучший боец за всю историю на данный момент — Хабиб Нурмагомедов. Конор — это Конор, крупнейшая икона спортивных единоборств на планете», — приводит слова Чендлера издание Give Me Sport.

В мае Чендлер в бою с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой сразится за пояс UFC в лёгком весе, освобождённый Нурмагомедовым.

«Уход Нурмагомедова привёл к тому, что теперь в лёгком весе захватывающая ситуация. Я с лёгкостью заберусь на вершину, а потом примусь защищать пояс», — добавил он.