Чендлер описал Нурмагомедова и Макгрегора двумя фразами
Бывший чемпион Bellator в лёгком весе, американец Майкл Чендлер поделился мнением об экс-чемпионе UFC в лёгком весе, россиянине Хабибе Нурмагомедове и бывшем чемпионе промоушена в двух весовых категориях, ирландце Коноре Макгрегоре.
«Лучший боец за всю историю на данный момент — Хабиб Нурмагомедов. Конор — это Конор, крупнейшая икона спортивных единоборств на планете», — приводит слова Чендлера издание Give Me Sport.
В мае Чендлер в бою с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой сразится за пояс UFC в лёгком весе, освобождённый Нурмагомедовым.
«Уход Нурмагомедова привёл к тому, что теперь в лёгком весе захватывающая ситуация. Я с лёгкостью заберусь на вершину, а потом примусь защищать пояс», — добавил он.
Рекомендуем вам
- 6 апреля 2021
-
13:14
-
13:00
-
12:01
-
11:25
-
10:01
-
09:00
-
08:48
-
06:33
-
03:24
-
03:05
-
00:47
- 5 апреля 2021
-
23:26
-
22:14
-
21:02
-
20:13
-
19:37
-
18:54
-
18:24
-
18:14
-
17:32
-
16:56
-
16:00
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
00:59
- 4 апреля 2021
-
23:26
-
22:27
-
21:37
-
20:26
-
19:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам