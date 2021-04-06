Дариуш: я побью Тони Фергюсона креативностью и безумием

Американский боец смешанных единоборств Бенейл Дариуш рассказал, как собирается действовать в поединке с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном.

«К Тони трудно готовиться, потому что никогда не знаешь, что он хочет сделать. В этом смысле сейчас у меня самый свободный тренировочный лагерь в карьере.

Как я выиграю у него? Побью его его же оружием: креативностью и безумием», — рассказал Дариуш в интервью YouTube-каналу SCMP MMA.

Напомним, в ночь с 15 на 16 мая мск Фергюсон сразится с Бенейлом Дариушем на турнире UFC 262. Для Фергюсона эта встреча станет первой в 2021 году. Минувший год для него сложился неудачно. В мае он досрочно проиграл Джастину Гэтжи, а в декабре по очкам уступил Чарльзу Оливейре. Что касается Дариуша, то уроженец Ирана ассирийского происхождения уже бился в 2021 году. В феврале он раздельным решением победил Карлоса Диего Феррейру. Это была шестая кряду победа Дариуша в UFC.