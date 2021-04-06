Волков показал своё лицо после пропущенного оверхенда от боксёра-тяжеловеса
Российский боец UFC Александр Волков провёл тренировочный 12-раундовый спарринг с боксёром-тяжеловесом, имя которого он не назвал. После завершения тренировки спортсмен выложил своё фото в «Инстаграме», сообщив, что во время спарринга пропустил тяжёлый удар.
«Лицо человека, пропустившего оверхенд от боксёра-тяжеловеса. 12 раундов бокса пошли на пользу моему настроению», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице Александра в социальной сети.
Напомним, ожидается, что следующий поединок в UFC Волков проведёт 26 июня. Его соперником станет четвёртый номер рейтинга в тяжёлом весе Сириль Ган. Схватка Волков — Ган должна стать главным событием турнира UFC Fight Night 191.
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