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Волков показал своё лицо после пропущенного оверхенда от боксёра-тяжеловеса

Волков показал своё лицо после пропущенного оверхенда от боксёра-тяжеловеса
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Александр Волков провёл тренировочный 12-раундовый спарринг с боксёром-тяжеловесом, имя которого он не назвал. После завершения тренировки спортсмен выложил своё фото в «Инстаграме», сообщив, что во время спарринга пропустил тяжёлый удар.

«Лицо человека, пропустившего оверхенд от боксёра-тяжеловеса. 12 раундов бокса пошли на пользу моему настроению», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Александра в социальной сети.

Напомним, ожидается, что следующий поединок в UFC Волков проведёт 26 июня. Его соперником станет четвёртый номер рейтинга в тяжёлом весе Сириль Ган. Схватка Волков — Ган должна стать главным событием турнира UFC Fight Night 191.

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