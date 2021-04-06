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«Бред». Костя Цзю не верит, что промоутер заплатит за титульный бой Тима $ 10 млн

«Бред». Костя Цзю не верит, что промоутер заплатит за титульный бой Тима $ 10 млн
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал слова промоутера Джорджа Роуза, который заявил, что ради организации боя за звание чемпиона мира для Тима Цзю на территории Австралии он готов заплатить $ 10 млн.

«Понял, бред. Ничего правдивого там нет», — сказал Цзю-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в марте Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, победил представителя Ирландии Денниса Хогана техническим нокаутом в пятом раунде. Цзю-младший на данный момент занимает первое место в рейтинге WBO в первом среднем весе и является претендентом на бой с чемпионом по этой версии Брайаном Кастаньо.

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