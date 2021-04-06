Менеджер Хабиба рассказал, что Нурмагомедову предлагали бои в боксе и кикбоксинге

Менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, что россиянину предлагали возобновить карьеру не только в UFC. По словам функционера, Хабибу поступали предложения провести бои по правилам бокса и кикбоксинга.
«Предлагали ли Хабибу вернуться? Таких предложений было очень много. Даже если мы не говорим о UFC, то было очень много других заинтересованных лиц, которые хотели видеть его у себя в стране или на континенте. Было очень много интересных предложений, но точка есть точка.
А так приходило много предложений. Начиная от бокса, кикбоксинга и тому подобное. Это было и до боя с Гэтжи, и после», — приводит слова Магомедова Sport24.
Хабиб объявил об уходе из спорта сразу после победы над Джастином Гэтжи, 24 октября 2020 года. В минувшем месяце президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не вернётся.
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