Менеджер Хабиба рассказал, что Нурмагомедову предлагали бои в боксе и кикбоксинге

Менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, что россиянину предлагали возобновить карьеру не только в UFC. По словам функционера, Хабибу поступали предложения провести бои по правилам бокса и кикбоксинга.

«Предлагали ли Хабибу вернуться? Таких предложений было очень много. Даже если мы не говорим о UFC, то было очень много других заинтересованных лиц, которые хотели видеть его у себя в стране или на континенте. Было очень много интересных предложений, но точка есть точка.



А так приходило много предложений. Начиная от бокса, кикбоксинга и тому подобное. Это было и до боя с Гэтжи, и после», — приводит слова Магомедова Sport24.

Хабиб объявил об уходе из спорта сразу после победы над Джастином Гэтжи, 24 октября 2020 года. В минувшем месяце президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не вернётся.