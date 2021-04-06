Умар Нурмагомедов порвал связки колена. Он перенёс операцию и выбыл на несколько месяцев
Боец UFC Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, получил тяжёлую травму. Россиянин порвал связки колена и уже перенёс операцию. Об этом рассказал менеджер Хабиба Ризван Магомедов.
«Могут ли Умару Нурмагомедову дать в соперники Шона О’Мэлли? Не думаю. В последнем бою он показал хорошее выступление. Скорее всего, его будут продвигать вперед, поставят в рейтинги. Умару же надо провести ещё пару боёв, он же только недавно дебютировал.
Сегодня ему ещё сделали операцию на колене — у него порвались связки. Он вышел из строя на ближайшие несколько месяцев. Если всё пойдет хорошо, к концу лета — началу осени мы увидим его следующий бой», — приводит слова Магомедова Sport24.
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